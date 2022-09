La ruse du chacal

Affamé, Abou Ali le chacal se déguise en pèlerin repentant pour mieux tromper ses proies. Il affirme à la poule, au coq et à la perdrix, étonnés de ne pas le voir se lancer à leurs trousses, qu'il renonce au monde - et à la consommation de viande... Impressionnés par tant de ferveur, les trois volatiles s'embarquent à sa suite dans ce vertueux pèlerinage. Tenaillé par la faim, Abou Ali change brutalement les règles du jeu et dévore ceux qu'il juge coupables de péchés. Seule la perdrix lui échappera, soudain consciente que la contrition affichée du renard n'était qu'un leurre de plus ! Une fable animalière pleine d'esprit sur la roublardise des puissants, le suivisme des imprudents et la possibilité d'un sursaut de clairvoyance - véritable ressort de l'instinct de survie.