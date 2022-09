Edition bilingue français-arabe de l'album La Tache noire. Au début, tout est beau, vert et lumineux. Les enfants jouent dans une grande aire de jeu avec des tarbouches de fête sur la tête. Pourtant dès la deuxième page, une tache noire est là, qui obstrue l'aire de jeu ; il fait nuit dans le monde des enfants. Ceux-ci tentent de comprendre, puis de se défendre, mais devant la taille et l'immobilité de la tache noire, ils sont contraints d'accepter son existence. Marwan, lui, qui décide d'entrer en résistance. Ce livre a reçu le prix Ittisâlât (plus grand prix de littérature jeunesse dans le monde arabe) l'année de sa parution, soit quelques semaines avant que ne commencent les évènements de la place Tahrir au Caire.