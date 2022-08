Laisse tomber la nuit

Ensemble, nous faisons toutes les erreurs de l'amour, avec joie et sans le savoir puisque chacun de nos pas a la décharge électrique des premières fois. Sans comprendre la moitié de ce qui nous arrive, sans comprendre où sont ses frontières et les miennes, nos souffles et nos corps tressés comme des écheveaux. Cet été-là, la jeune fille qui raconte ce récit a dix-huit ans. C'est aussi l'âge du garçon qu'elle aime, avec qui elle partage l'insouciance de la vie qui commence. De nuit en nuit, de bar en bar, drag shows, voguing, paillettes et culture queer agiront comme une révélation.