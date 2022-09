Des rêves d'or et d'acier

Je veux savoir comment mon père est arrivé dans cette Lorraine où l'acier s'écoule, comprendre comment il est devenu cet homme au destin plusieurs fois brisé, qui n'a jamais abandonné. Il l'a toujours dit : "Quand on a tout perdu plusieurs fois, on n'a plus peur de se lancer". Liêm a quitté le Vietnam pour la France en 1980, à l'âge de 18 ans. Il y est devenu ouvrier. Il n'a pas fait partie des boat people qui émurent alors le monde entier, mais il a comme eux connu l'exil, la peur et le déracinement. Sa fille dresse le portrait d'un homme loyal, intègre et digne qui lui a transmis ce qu'il avait de plus précieux : ses rêves dorés.