La Souricière. Une enquête de la commissaire Edwige Marion

Vador, violeur en série, se suicide en prison après la visite d'un mystérieux prêtre. Cette mort bouleverse d'étrange façon la vie de la capitaine Valentine Cara, qui se retrouve au coeur d'un drame familial. Alors que toute la police parisienne se mobilise pour retrouver un homme politique subitement disparu, les entrailles de l'ancien Palais de justice et les cellules désaffectées de la bien nommée Souricière sont le théâtre de scènes terrifiantes. Un homme qui se fait appeler Hadès condamne et, en véritable dieu des Enfers, juge ceux qu'il estime nuisibles à la société. Jusqu'au jour où le fantôme d'une femme de son passé revient le tourmenter. Scénarios criminels et darknet, hallucinations et crimes sectaires... La commissaire Edwige Marion voit se refermer sur elle et son équipe un piège qu'il semble impossible de déjouer.