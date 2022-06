Le mariage parfait

À trente-trois ans, Sarah Morgan est la meilleure avocate pénaliste de Washington DC et elle ne pourrait rêver d'une vie plus heureuse. Adam, son mari, n'en est pas au même point. Sa carrière d'écrivain patine et sa relation avec Sarah, qui ne lui consacre aucun temps, ne lui suffit plus. Leur résidence secondaire devient alors pour Adam le refuge où s'épanouit sa liaison passionnée avec Kelly Summers. Mais un matin, tout bascule. Adam est arrêté pour le meurtre de Kelly, qui a été retrouvée poignardée dans la maison. Sarah décide alors, à la surprise générale, d'assumer son cas le plus difficile à ce jour : défendre son propre mari, un homme accusé du meurtre de sa maîtresse ! Un premier roman admirablement ficelé sur la trahison et la justice, qui oscille entre drôlerie, cynisme et désespoir.