" Il était une fois un lapin qui ne savait dire qu'une chose... Caca boudin ! " Voilà vingt ans que cette phrase historique a été imprimée pour la première fois. Depuis, Simon le Superlapin a eu un petit frère, a inspiré une chanson et une série de dessins animés, s'est transformé en peluche, a vécu une vingtaine d'aventures, etc., etc. Pour fêter le joyeux anniversaire de sa naissance, voici une réédition indestructible !