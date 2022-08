Léonie et les scarabées

Allez à la rencontre d'une Léonie rétrécie et rejoignez le monde minuscule des scarabées ! Quand Léonie est soudainement transformée en scarabée par des corneilles farceuses, un univers insolite s'ouvre à elle. Aidée de ses amis, Mordicus, Goliath, Rhino et Berlia, Léonie se familiarise avec sa nouvelle apparence et se lance le défi de remporter la bagarre, le tournoi le plus attendu par tous les insectes de la forêt ! Un message pédagogique et subtil sur l'importance de la tolérance et l'acceptation de l'autre à décrouvrir dès 6 ans. Le duo Elsa Bordier et Elodie Shanta illustre avec brio un joyeux renouveau de la BD jeunesse contemporaine.