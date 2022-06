Encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité

Cette Encyclopédie est la version française du Dizionario su sesso, amore e fecondità publié à Rome par l'Institut pontifical théologique Jean?Paul II pour les sciences du mariage et de la famille. C'est une véritable somme de l'état des connaissances sur la Théologie du Corps que nous a légué saint Jean?Paul II. Il s'agit d'une véritable encyclopédie : elle regroupe des articles de biologie, de théologie, de médecine, mais aussi des travaux en sciences humaines ou en philosophie. C'est un outil fantastique pour toute personne qui étudie l'être humain. Ce livre répond à de nombreuses questions sur la fertilité et la famille. Exemples : " Allaitement et retour de la fertilité après l'accouchement" ; "Jean?Paul II (Karol Wojty?a) sur la sexualité" ; "Infertilité et stérilité" ; "Gradualité et maturité"... Chaque terme est une occasion de transmettre l'essentiel des connaissances actuelles sur le sujet ! Plus qu'un dictionnaire, c'est un véritable recueil de savoirs au service du bien commun, qu'il faut rendre accessible autant que possible.