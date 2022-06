Bescherelle école maths

Une référence unique pour réussir en mathématiques du CP au CM2. Tout le programme à connaitre par niveau, avec un repérage clair, des mémos visuels et des exercices pour s'entrainer et progresser. NOMBRES : toutes les règles en numération CALCULS : les méthodes pour poser les opérations et calculer mentalement GRANDEURS ET MESURES : toutes les règles de conversion, de proportionnalité, de calcul d'aires et périmètres ESPACE ET GEOMETRIE : tout sur l'utilisation des outils, les tracés et propriétés des figures, le repérage sur un plan et les déplacements. Avec des vidéos explicatives et des exercices interactifs pour tous les chapitres.