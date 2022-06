Bescherelle Maths Collège (6e, 5e, 4e, 3e). la référence en maths pour les collégiens

Un ouvrage complet - A chaque notion du programme de maths au collège correspond une double-page claire et visuelle, qui comprend : - les définitions et propriétés à maîtriser, - les méthodes clés, - des exercices types (corrigés à la fin de l'ouvrage). - L'ouvrage propose également, à intervalles réguliers, des dossiers illustrés sur le développement des maths et leurs applications depuis l'Antiquité. Un ouvrage facile à utiliser - Les notions sont réparties en 4 sections correspondant aux grandes parties du programme. - Le niveau (6e, 5e, 4e, 3e) à partir duquel chacune est introduite est mentionné sur le sommaire et sur la double-page correspondante. - Les index en fin d'ouvrage facilite la recherche d'une notion ou d'une méthode.