Peupler la colline

Lors d'une sortie scolaire, un enfant disparaît. Et c'est le destin de tous ceux qui l'ont connu qui va s'en trouver bouleversé. " Il est parti vers où ? - Vers là... - Tu en es sûr ? - Non... je ne sais plus... C'est peut-être la sorcière... - Dis-nous, Frédéric, tu as vu une dame ? Elle est venue vous parler ? - Non, non ! Je n'ai vu personne. Moi, j'suis retourné voir les autres... Après je ne sais pas pourquoi, il n'est plus revenu. " Ainsi disparaît le jeune Romain Poittevin lors d'une sortie scolaire sur la colline de Crussol. Et c'est le destin de tous ceux qui l'ont connu qui va s'en trouver bouleversé. Sensible à la poésie, à la légèreté, mais aussi à la cruauté du monde de l'enfance, Cécilia Castelli signe un roman d'une puissance vertigineuse où d'étranges ombres s'égarent et se guettent, dans la violence de la nature et des sentiments, jusqu'à la résolution du mystère, saisissante.