La Maison aux Mille Etages

Une immense maison sans fenêtre, sans issues. Un piège à mille étages refermé sur l'humanité comme une matrice géante, un monde où se débattent le rêve et la violence, le mystère et la mort. Précurseur, violent, surprenant, innovant dans la forme (beaucoup de procédés graphiques différents au fil du roman), ce livre sidère son lecteur. Jan Weiss invente un cauchemar concentrationnaire, manie aussi bien l'ironie que l'horreur et explore, très en avance, tous les thèmes qui fascineront le XXe et le XXIe siècle : contrôle des libertés, des cerveaux, société de consommation effrennée, fascination pour les écrans. . .