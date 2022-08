Le tout petit monsieur et la très grande dame

Marcel est élégant, d'une grande gentillesse et ... tout petit. Hélène est adorable, généreuse et... vraiment immense ! Sur un site de rencontre, ils se plaisent et se donnent rendez-vous. Il a peur qu'elle le trouve trop petit. Elle a peur qu'il ne voie en elle qu'une géante. Chacun cherche une ruse pour cacher sa taille.