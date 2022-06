Indécise T01 de la série Toughtless

Entre sagesse des sentiments et explosion des sens, comment choisir sans souffrir ni blesser ? Depuis près de deux ans, Kiera a une relation amoureuse paisible avec Denny, garçon tendre, beau et dévoué. Une vie de couple parfaite s'annonce. Mais rien n'est jamais si simple en amour... Lorsque Denny obtient le job de ses rêves, Kiera le suit à l'autre bout du pays et poursuit ses études. Ils sont alors en colocation avec Kellan, star locale de rock et incorrigible tombeur. Kiera, serveuse au Pete's, bar dans lequel le groupe joue, est troublée par ses regards appuyés, au point que son petit ami lui semble bien fade. Denny, garçon studieux et stable, ne manque pourtant pas de qualités. Mais il doit partir deux mois pour son travail et c'est alors Kellan qui console Kiera. En ami... Une amitié qui aide la jeune femme à supporter la solitude. Mais en une nuit, tout va basculer et aucun des trois n'en sortira indemne. De l'appartement qu'ils partagent en colocation à l'ambiance rock'n'roll d'un célèbre bar de la côte ouest des Etats-Unis, Kiera, Kellan et Denny s'aiment, se déchirent pour finalement grandir... Indécise est le premier volet d'une trilogie.