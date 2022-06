J'étais un autre et vous ne le saviez pas

Ancien agent de la DGSE, Olivier Mas a dédié trois ans de son existence au service des "légendes" , envoyé sous couverture à l'autre bout du monde. Désormais libéré du poids du secret, il dévoile comment la DGSE et les autres services d'espionnage internationaux forment, préparent et encadrent ces fascinantes "légendes" . En s'appuyant sur sa propre expérience et celle de cinq espions qui ont marqué l'histoire, Olivier Mas nous plonge dans les rouages techniques mais aussi psychologiques à l'oeuvre chez chaque agent, sans cesse confronté au secret, et à la peur, permanente, d'être découvert... Olivier Mas, alias Beryl 614 sur sa chaîne YouTube "Talks With a Spy" , a passé quinze ans à la DGSE, dont trois années au service des "légendes" . Il est également l'auteur de Profession espion (Hoëbeke, 2019).