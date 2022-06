L'Espionne de Tanger ((Réédition))

"Un merveilleux roman dans la meilleure tradition du genre, avec amour, mystère, tendresse, et personnages audacieux". Mario Vargas Llosa Sira, jeune espagnole passionnée, crée à Tétouan un atelier de couture qui fait le bonheur des riches expatriées. Talentueuse, elle devient vite leur confidente. Quand la guerre éclate, la maîtresse de l'ambassadeur d'Angleterre lui fait une proposition : être un agent des forces alliées. Témoins des alliances entre nazis et franquistes, les robes de Sira changeront-elles le sort de l'Europe ? Née en 1964, María Duenas est docteur en philologie anglaise et professeur à l'université de Murcie. L'Espionne de Tanger est son premier roman, pour lequel elle a reçu le prix de la Culture de la Communauté de Madrid - catégorie Littérature. Traduit de l'espagnol par Eduardo Jiménez