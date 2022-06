La forêt aux violons

"Une écriture très cinématographique". FRANCE MUSIQUE Dans l'Italie du XVIIe siècle, Antonio, jeune luthier de Crémone, entreprend cinq voyages dans la région des "Montagnes roses" dans le but d'acheter du bois pour ses violons. Ces voyages le mèneront à une histoire d'amour passionnelle, mais aussi à la quête d'une vie. Car là-bas, au lever du soleil, une jeune fille lui inspirera le plus le plus magnifique des instruments. Et Antonio deviendra le célèbre Stradivarius. CYRIL GELY est romancier, auteur de théâtre plusieurs fois nommé aux Molières, et scénariste. Il est notamment l'auteur de la pièce de théâtre Diplomatie récompensée par le César de la meilleure adaptation, et de Prix, disponible chez Points.