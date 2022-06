"J'ignorais quelle importance Borne aurait pour nous. Je ne pouvais pas savoir qu'il changerait tout. Y compris moi". Dans une ville en ruine, détruite par la sécheresse et les conflits, et où les hommes survivent comme des charognards, Rachel trouve Borne lors d'une mission de récupération. Elle le ramène chez elle. Borne est une masse verte vivante, plante ou animal, et dégage un étrange charisme. Mère refoulée, Rachel garde Borne et s'y attache comme à un enfant. Doué d'empathie, il montre à Rachel la beauté dans la désolation qui l'entoure. Et alors que la créature grandit et commence à menacer l'équilibre du pouvoir dans la ville, elle modifie profondément les perceptions et les émotions de ceux qu'elle côtoie. Une dystopie qui fait la part belle à l'humain et aux sentiments renaissants, portée par une écriture mystérieuse et qui se refuse à tout expliquer. Télérama. Une plume admirablement maîtrisée, un voyage vraiment étonnant. ActuSF. Traduit de l'anglais (États-Unis) par Gilles Goullet.