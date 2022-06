La voie de l'amoureux. Savoir aimer plutôt que rêver d’amour

Vivre une relation amoureuse lumineuse et épanouissante en dépassant échecs et souffrances est possible, affirme Arouna Lipschitz. L'auteure nous livre ici une véritable sagesse de l'amour. La voie de l'amoureux est un roman d'aventure humaine autant qu'un manuel de savoir-aimer. Un livre vibrant à lire, à étudier et à méditer. Arouna Lipschitz, philosophe de la relation, met toute sa passion, sa perspicacité spirituelle et son humour au service de l'analyse de l'art d'aimer.