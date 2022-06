Actions scandaleuses et rébellions quotidiennes

De son infiltration comme "Bunny" dans un club Playboy de New York à son analyse de la pornographie, en passant par l'évident apport du travail fourni par les femmes, ou encore les portraits de Jackie Kennedy et de Marilyn Monroe, Gloria Steinem met en lumière le système patriarcal et l'enfermement qu'il impose aux femmes. En partageant sa conviction que l'on apprend toujours de ses expériences et de celles des autres, Gloria Steinem entraîne les lectrices et les lecteurs à prendre le pouvoir sur leur vie. Galvanisant. Gloria Steinem est née en 1934 dans l'Ohio. En tant que conférencière, elle parcourt les Etats-Unis pour diffuser des idées féministes. Autrice de nombreux livres, elle est aujourd'hui une figure féministe incontournable et une icône de la culture populaire américaine. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mona de Pracontal, Alexandre Lassalle, Laurence Richard et Hélène Cohen