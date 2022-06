Intrepide - Tome 3 de la trilogie Thoughtless

Le succès a toujours un prix. Quel sera-t-il pour Kiera et Kellan ? Suite et fin de a serie phénomène de C. S. Stephens, et des aventures du couple désormais mythique : Kiera et Kellan. Les D-Bags vivent une véritable success story qui ne va pas sans causer des problèmes dans la vie de couple du si sexy chanteur du groupe. L'amour de Kiera et Kellan pourra-t-il resister aux pressions constantes que leur inflige le star system ? Un producteur plus ou moins véreux, une ancienne pop star qui cherche à utiliser leur célébrité et des médias qui relayent de fausses rumeurs : autant d'obstacles q'ils devront traverser ensemble. Heureusement ils peuvent compter sur l'amitié et les liens quasi familiaux qu'ils ont crées avec les autres membres du groupe qui les aideront à traverser ce ras de marée médiatique. Le succès a toujours un prix. Quel sera-t-il pour Kiera et Kellan ?