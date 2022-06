Rocker charmeur contre chirurgienne brillante, ils ont peut-être plus en commun qu'ils ne le pensent... Tadzio Steadman est une star internationale du rock qui n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Surtout quand il s'agit d'une jolie femme. Svetlana Lukic est une jeune chirurgienne, brillante et habituée à se battre pour réussir. Elle n'est pas du tout attirée par les hommes et a, au contraire, appris à mener sa carrière sans eux. Ils n'auraient jamais dû se côtoyer mais Svetlana est celle qui doit opérer le grand-père de Tadzio. Leur première rencontre se passe plutôt... très mal, au point que Svetlana trouve le musicien parfaitement insupportable. Mais quand Tadzio accepte de rendre un énorme service à la jeune femme, ces deux êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer et peinent à se supporter vont bien devoir composer et aller au-delà des apparences : elle n'est pas juste une jolie fille qu'il pourrait draguer sans subtilité ; il n'est pas seulement cette star superficielle et agaçante qu'il se plaît à livrer aux médias. De concert de rock en moments plus intimes, de balades dans New York en soirées en duo, ils vont apprendre à se connaître, à s'apprécier et à devenir amis sans jamais cesser de se défier.