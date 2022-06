La Trêve (Edition pédagogique)

L'oeuvre intégrale annotée : À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un groupe d'Italiens, rescapés des camps nazis, entame une marche de plusieurs mois : "accompagnés" par l'Armée rouge, ils cherchent à rejoindre leur terre natale. Héros et traîtres, paysans et voleurs, savants et nomades se retrouvent pêle-mêle dans une réjouissante pagaille : autant d'hommes qui redécouvrent, émerveillés, la vie, le monde, la forêt, les filles, sans oublier l'art du trafic pour subsister. . . Largement autobiographique, La Trêve raconte l'histoire vraie du retour de Primo Levi chez lui après l'ouverture des camps. Nouveaux programmes Dossier : Témoigner pour la vie Par Muriel Chemouny - Biographie de l'auteur, histoire de l'oeuvre - Contexte historique - Guide de lecture - Analyse de l'oeuvre Prolongements interdisciplinaires : histoire des arts / histoire Exercices écrits et oraux, questions de grammaire, groupement de textes, glossaire.