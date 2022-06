Dangerous - Tome 3. 3

La fin de la trilogie phénomène aux 100 000 lecteurs conquis en France ! Alvie Knightly n'a qu'une idée en tête : la vengeance ! Il fut un temps, la tueuse en série Alvie Knightly vivait un rêve éveillé. Ressources illimitées. Escapade italienne. Nouveau petit ami ultra-chaud... Pourtant, parfois, même les plus puissants tombent. Un an et un malheureux incident plus tard, Alvie loge dans une auberge bas de gamme de Londres et doit se contenter de la soupe populaire. Pourtant, jusqu'à présent, elle a fait profil bas. Mais quand un flic se présente un jour à elle, la jeune femme pète les plombs. Il est temps d'agir, et si quelqu'un peut relever tous les défis - en talons de quinze centimètres, naturellement ! -, c'est bien elle ! Sa mission ? Venger son ex, récupérer son argent et assurer son avenir. Et pour en venir à bout, elle n'aura qu'un ennemi à affronter, le plus terrifiant à ce jour : son passé.