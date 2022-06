Marie a un caractère bien trempé. Elle s'occupe seule de ses vaches, de son fromage, et même de sa fille Suzie. Nichée dans les hauteurs, sa ferme ariégeoise la protège de tous. Antoine, son meilleur ami, lui donne un coup de main dès qu'elle en a besoin. Olivier est un grand bourru au coeur tendre. Gendarme solitaire, il n'a qu'une obsession : dessiner tout ce qui l'entoure. Lors d'une enquête de routine, sa destinée cabossée croise le chemin de la secrète Marie d'en haut. Et quand deux étoiles entrent en collision, souvent, le choc est magnifique. . . Coup de coeur des lectrices du prix Femme Actuelle, Marie d'en haut est le premier roman d'Agnès Ledig. Pour cette édition, l'auteure s'est replongée dans son texte, l'a médité, poli, et nous livre ici les nouvelles couleurs de Marie.