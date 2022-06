Le livre des médiums

Le guide indispensable pour invoquer et communiquer avec les esprits Publié quatre ans après Le Livre des Esprits qui recensait pour les lecteurs 1 000 réponses apportées par les Esprits sur des questions existentielles, cet ouvrage explique comment entrer en contact avec ces Esprits et communiquer avec eux. Allan Kardec s'interroge également sur les manifestations physiques ou visuelles des Esprits, les lieux hantés. Il s'attache surtout à définir les facultés des médiums, leur rôle et leur devoir moral. Un ouvrage inspiré par le travail de recherche et de compilation auprès des voyants et des médiums rencontrés lors de ses études spirites