L'été où j'ai dit oui

Avant de rentrer dans la vie d'adulte, Rachel se lance un défi : un été à accepter tout ce que la vie lui propose ! Rachel Brooks a toujours été une jeune fille exemplaire. Après une dernière année de lycée où elle a encore fourni un travail acharné, la voilà prête pour intégrer à la rentrée prochaine l'université de ses rêves ! Mais avant cela, elle va enfin pouvoir célébrer... Quoi exactement ? Rachel réalise qu'elle a passé son adolescence à dire non. Aux soirées, aux aventures, aux coups de folies, et tout particulièrement aux garçons. Alors que, pour la première fois de sa vie, elle n'a plus rien à préserver jusqu'à la fin de l'été, lui vient une drôle d'idée. Et si elle disait oui à tout ce qu'on lui proposait ? Très vite, elle va se retrouver dans un tourbillon d'émotions jamais expérimentées, et enfin lâcher prise. Dire oui aux erreurs, aux amitiés un peu déglinguées, aux romances imprévues et surtout, à une nouvelle vision du monde et de la vie.