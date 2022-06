Moi, Pénélope 11 ans - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? - Tome 1

Je m'appelle Pénélope, j'ai 11 ans, une famille marrante, deux super copines et un amoureux (je craque grave pour mon Artus). Mais la vie n'est pas toujours rose ni le ciel toujours bleu. Il y a aussi des jours sombres où je me demande : comment peut-on changer le monde quand on n'a que 11 ans ? A partir de 8 ans