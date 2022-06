Le manuel incontournable pour appréhender son avenir grâce aux chiffres Que révèle votre date de naissance ? Que recèle votre prénom ? Que vous ont légué vos parents à travers de votre nom de famille ? Quel est votre chemin de vie ? Que vous confère votre ascendant numérologique ? Quels sont vos grands cycles de vie ? Grâce à ce livre, vous apprendrez à mettre à jour votre capital intérieur, à identifier vos ressources ou vos manques et à travailler dessus. La numérologie va vous aider à lever le voile sur votre destinée et comprendre les grands challenges qui vous attendent dans votre existence. Un ouvrage simple et facile d'accès qui vous permettra d'intégrer la valeur des nombres dans votre quotidien dans le but d'en tirer avantage et d'avoir toujours une longueur d'avance.