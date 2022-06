Ready player two

Même joueur, essaye encore ! Une nouvelle quête. Deux mondes en jeu. Etes-vous prêts ? Le concours de James Halliday enfin terminé, Wade Watts pense pouvoir retrouver une vie plus paisible. Mais c'est compter sans la découverte inattendue de l'ONI, un casque permettant de se connecter à l'OASIS directement relié au cortex cérébral de l'utilisateur. Une technologie révolutionnaire capable de changer le monde et de rendre l'OASIS encore plus merveilleux et addictif. Avec cette invention viennent une nouvelle énigme, l'ultime quête créée par Halliday, et un adversaire aussi puissant que dangereux, prêt à tout pour atteindre son objectif. Cette fois, ce n'est plus le destin de l'OASIS qui repose entre les mains de Wade, mais celui de toute l'humanité.