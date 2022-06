Narco Jihad à Cabo Delgado (KO, Tome 8)

Cabo Delgado. Un paradis sur terre oublié de tous jusqu'à la découverte d'une des plus grosses poches de gaz d'Afrique et la construction d'une Plateforme par Total. Une promesse de richesse qui attire beaucoup de monde ce qui n'est pas du goût des jihadistes et des narcos habitués à réceptionner l'héroïne d'Afghanistan en toute discrétion. Prises d'otages, disparitions, massacres, trafics d'enfants... Missionnée pour exfiltrer un honorable correspondant anglais aux côtés de trois SAS, Kali va découvrir l'envers du décor.