Dictionnaire amoureux du piano

Un Dictionnaire amoureux qui se veut pédagogique avec humour, mais qui est au bout du compte l'histoire d'une passion qui ne demande qu'à être partagée. "On a tous un piano dans la tête. Des souvenirs de Méthode rose ou d'amourettes chopinesques. De Lettre à Elise ânonnée en boucle par la voisine du dessus ou de fabuleux concerts à Pleyel. De rires avec Harpo et Chico Marx ou de larmes avec Polanski... Pour moi, c'est l'histoire d'une vie entière. A rêver avec Schubert, à souffrir sur mon Beethoven, à préparer un entretien avec Barenboim, à fi ler au paradis grâce à Richter ou Art Tatum. Cet ouvrage tente donc de " creuser le ciel " avec de pauvres mots. Il traite de l'illusion magnifi que du plus mystérieux des instruments de musique et de ses glorieux prophètes qui vont sur scène comme on revit la Cène. C'est un dictionnaire qui ne songe qu'à partager des émotions au fi l de l'invisible. Il radote parfois comme un vieillard, s'amuse comme un enfant, se cabre comme un adolescent, ratiocine et se trompe comme un adulte. Ce n'est pas grave, il est juste amoureux". Olivier Bellamy