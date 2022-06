Que votre moustache pousse comme la broussaille!. suivi de Quand le pou éternuera (Tour du monde des

Quand il nous manque une case, il manque une vis aux Espagnols et un peu de cuisson aux Britanniques. Quand les Français ne sont pas nés de la dernière pluie, les Allemands ne sont pas arrivés en nageant sur la soupe de nouilles et les Hongrois ne viennent pas de descendre de la tapisserie ! Muriel Gilbert propose un pétillant tour du monde des idiotismes, façon bout-de-ficelle et selle-de-cheval, une balade gourmande au milieu de ces particularismes intraduisibles qui font le sel de la conversation et le génie des langues. Les expressions de tous les pays et de toutes les époques s'y agitent et s'y fracassent joyeusement, telles les auto-tamponneuses d'une fête foraine des langues. Correctrice au journal Le Monde, Muriel Gilbert tient la chronique "Un bonbon sur la langue" sur RTL, dans laquelle elle partage son amour du français. Elle est notamment l'auteure de Un bonbon sur la langue et Au bonheur des fautes, disponibles chez Points.