Ce que l'art nous empêche de voir

Intelligent, subtil, clair et pétillant : un des très bons livres contemporains sur art et psychanalyse. A partir d'une curieuse histoire : le vol de la Joconde au Louvre, en 1911, et la foule qui se précipita en masse au musée pour contempler l'espace vide du tableau, Darian Leader explore les ressorts psychologiques qui font que l'on regarde les oeuvres d'art. Qu'espérons-nous y trouver ? Et que nous cachent-elles ?