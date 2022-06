La face cachée des GI's. Les viols commis par des soldats américains en France, en Angleterre et en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale

17000 viols : l'autre visage des libérateurs de la France. Tel est le résultat de ce document accablant qui a nécessité des années de recherches. Ces agressions furent plus violentes et féroces en France qu'en Angleterre, et plus brutales encore en Allemagne. A partir d'archives inédites des tribunaux militaires américains, de témoignages, d'expertises, d'interrogatoires, ce livre éclaire d'un jour nouveau la violence sexuelle en temps de guerre. Sans voyeurisme, mais avec des mots crus et précis, il dit la réalité de la guerre, la peur, la souffrance et l'humiliation, et rompt définitivement avec l'imaginaire du "repos du guerrier".