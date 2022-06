Le Petit Livre de - 200 répliques drôles de cinéma, 2e édition

200 répliques parmi les plus cocasses du cinéma ! Voici près de 200 répliques parmi les plus drôles du cinéma mondial. De l'humour pur, sans vulgarité, ni incorrection politique, ni allusion sexuelle marquée. Du rire, du rire... et encore du rire ! Chaque réplique sera accompagnée de son pedigree (titre du film, nom du réalisateur, année) ainsi que d'un bref texte pour situer son contexte. Extraits choisis : - Cette femme a un chien fou ! - Pauvre petite bête ! (Répartie du journaliste-détective Georges Masse - Raymond Rouleau). - Y a pas d'hélice, hélas... C'est là qu'est l'os ! (La Grande Vadrouille, Gérard Oury) - Je te lis le début : " Hildegarde, je ne t'ai peut-être jamais aimée autant que cette nuit là et pourtant, tu vas rire, je te quitte. " - Enlève " tu vas rire ". (Clara et les chics types, Jacques Monnet) Don Salluste : Et maintenant Blase, flattez-moi ! Blase : Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne Don Salluste : C'est pas une flatterie, c'est vrai !! ALORS ?? Don Salluste : Etes-vous bien sûr que c'est une flatterie ça ? Blase : J'avais pensé à autre chose, mais j'ose pas ! Don Salluste : Allez, osez, osez , mmmh ? Blase : Monseigneur est beau Don Salluste : Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites ? Blase : Ben, je flatte ! (La Folie des Grandeurs, Gérard Oury).