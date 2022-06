Fritz Kolbe. Un espion au coeur du IIIe Reich

Très rares sont les Allemands qui ont résisté à la barbarie nazie. Encore plus ceux qui ont oeuvré dans l'ombre pour le compte des Alliés. Fritz Kolbe est de ceux-là. Fonctionnaire au ministère allemand des Affaires étrangères, il fut l'un des principaux espions au service des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1943 et 1945, au péril de sa vie, il communiqua des informations de premier plan à l'OSS, ancêtre de la CIA. Il accomplit son rôle d'informateur jusqu'aux derniers jours de la guerre. Malgré son isolement absolu, Fritz Kolbe influa sur le cours du conflit. Mais son histoire est aussi amère. C'est celle d'un héros de l'ombre qui ne fut que tardivement pris au sérieux par les Alliés. C'est celle d'un homme que beaucoup d'Allemands persistèrent, après 1945, à considérer comme un traître et qui ne fut jamais reconnu par les siens. Récit d'une aventure de la clandestinité, ce livre est aussi une extraordinaire leçon de résistance et de liberté.