Je réussis ma khâgne. Tous les secrets pour exceller en prépa littéraire, 3e édition

Pour réussir sa khâgne, cet ouvrage propose des méthodes éprouvées, à l'usage des élèves de classes préparatoires littéraires mais aussi des lycéens qui s'y destinent. Les cinq parties progressives de cet ouvrage pensé et rédigé par des jeunes normaliens vous permettront : - d'aborder l'hypokhâgne à travers une description détaillée des objectifs essentiels, des aspects pratiques et des techniques de travail à y développer pour construire un parcours solide ; - de maîtriser les grands types d'exercices, depuis la dissertation jusqu'à la khôlle, depuis les fondamentaux jusqu'aux détails qui rendent gagnant ; - de travailler toutes les matières en associant lectures, fiches et révisions de façon experte pour comprendre et réussir chaque épreuve ; - de décrypter l'organisation de l'hypokhâgne, de la khâgne et le fonctionnement des concours pour forger son succès avec confiance. Les chapitres, brefs et denses, permettent de cerner d'emblée chaque méthode et de se l'approprier efficacement. De nombreux extraits de copies commentés, des rapports de jury expliqués et des exemples les complètent. Elaboré par des khâgneux pour des khâgneux, Je réussis ma khâgne offre un tour d'horizon complet de ce cursus, informé par les témoignages d'anciens élèves et par la relecture attentive de professeurs de prépa et des ENS. Cette troisième édition fait le point sur la réforme du lycée et les choix de spécialités pour intégrer et réussir sa khâgne.