Les liaisons dangereuses. Le roman du film Netflix avec des bonus exclusifs

" Tu serais prêt à quoi pour être célèbre ? L'élite il y a deux cents ans, c'était avoir le sang bleu, l'aristocratie ! Aujourd'hui, le pouvoir, c'est la fame. . . et quand tu y goûtes, tu es prêt à tout pour la garder, quitte à en crever. " Célène doit quitter Paris pour Biarritz. Du haut de ses dix-sept ans, cette idéaliste est prête à braver les embûches de l'amour à distance pendant toute une année pour mieux retrouver Pierre, son fiancé, après avoir fini sa terminale. Dans son nouveau lycée, Célène est confrontée à un nouveau monde régi par une élite hiérarchisée. À sa tête : Tristan Badiola, un sportif de haut niveau, et Vanessa Merteuil, une comédienne ultra populaire. Immergée malgré elle dans le monde des réseaux sociaux, de la célébrité et des faux-semblants, Célène voit petit à petit ses idéaux et son sens de la morale vaciller. . . pour finalement découvrir qu'elle n'est que l'objet d'un cruel pari. . . Une adaptation du chef-d'oeuvre épistolaire de Choderlos de Laclos à l'ère des réseaux sociaux. Le roman du film Netflix avec des scènes exclusives enrichi d'un cahier photos en couleur, d'une préface de la comédienne-influenceuse Paola Locatelli et d'une postface de l'autrice-réalisatrice Rachel Suissa.