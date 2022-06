Alors que l'impact positif est le nouveau "mot compte triple" buzzword dans les entreprises, de multiples questions demeurent sur la façon de mesurer leur contribution positive à la planète et à la société. Dans un contexte où la RSE classique ne suffit plus, parce que la réduction progressive des impacts négatifs n'est pas à la hauteur des défis écologiques, climatiques et sociétaux qui nous font face, l'ONG B LAB propose depuis 2006 une approche pragmatique et gratuite d'évaluation qui intègre, au fil de ses évolutions, les enjeux de demain comme la raison d'être, l'ancrage local, la transformation des offres, etc. Avec la conviction que les entreprises à but lucratif peuvent aussi servir l'intérêt général, et doivent contribuer à résoudre les problèmes de notre temps, même les plus graves ou difficiles. Conçu comme un guide de la démarche B Corp, avec des témoignages de patrons d'entreprises labellisées, grandes ou petites, B2B ou B2C, françaises ou étrangères, ce livre permet de comprendre comment fonctionnent le label et la communauté B Corp, tout en s'inspirant d'entreprises de tous secteurs qui ont choisi de participer à ce mouvement et d'oeuvrer à changer le monde au quotidien de leurs activités.