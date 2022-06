PASS Biologie cellulaire. Manuel : cours + entraînements corrigés, 2e édition

Destiné aux étudiants de PASS, le parcours spécifique "accès santé" , la nouvelle première année des études MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie et Kiné), ce manuel complet est conçu pour les aider à assimiler le cours de Biologie cellulaire et à réussir leurs examens. Un cours complet - Toutes les notions du programme. - De nombreux exemples et illustrations. - Des conseils pour les épreuves. - La synthèse des savoir-faire à maîtriser Préparez les épreuves - A la fin de chaque chapitre, des QCM et des exercices dans l'esprit conformes aux nouvelles épreuves. - Des corrigés détaillés et commentés pour travailler en parfaite autonomie. Ressources numériques : des examens blancs corrigés à télécharger sur www. dunod. com.