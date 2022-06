Roland Topor, Reinhardt Wagner et Jean-Michel Ribes, frères complices, mettent en chaos notes et contre-notes : une chanteuse aphone, un vampire végétarien, Picasso côtoyant des crétins se retrouvent pour provoquer des rires en secousses. Jean-Michel Ribes conte alors vingt ans d'amitié et de créations, d'histoires qui sont autant de bulles d'un champagne noir, de farces qui griffent et de fantaisies qui mordent. Le joyeux dadaïsme est de retour... La création de Folie a eu lieu le 11 mai 2019 au Théâtre du Rond-Point puis repris au Théâtre de Poche-Montparnasse le 3 mai 2022 dans une mise en scène de Jean-Michel Ribes avec Alexis Ribes, Héloïse Wagner et Axel Blind.