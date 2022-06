Pour cette huitième édition des Intrépides, six autrices ont composé une pièce courte autour du thème : "L'espace inattendu" . Dans un style et un genre qui leur est propre, Catherine Benhamou, Olivia Csiky Trnka, Françoise Do, Olivia Rosenthal, Joëlle Sambi et Gwendoline Soublin explorent cette double notion. Il y a l'espace géographique ou symbolique, la place que l'on occupe ou que l'on convoite, mais aussi l'espace inattendu, celui du rêve, source d'inspiration et véritable terrain de jeu créatif. Une lecture de L'espace inattendu par les autrices a eu lieu le 31 mai 2022 au Théâtre 14 à Paris, dans une mise en scène de Leyla-Claire Rabih.