Mathématiques en économie-gestion. 2e édition

Comment utiliser les fonctions usuelles les plus simples ? Comment étudier l'évolution d'un capital à l'aide d'une suite numérique ? Dans quels cas est-il pertinent d'utiliser les fonctions puissance, logarithme et exponentielle ? A quoi sert le calcul intégral ? Quelle est l'utilité de l'algèbre linéaire en économie ? Comment maximiser le profit lorsqu'il dépend de plusieurs variables ? Alliant théorie et pratique, ce manuel met l'accent sur l'acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout étudiant pour réussir sa licence. Il propose : - des situations concrètes pour introduire les concepts ; - un cours visuel et illustré par de nombreux exemples pour acquérir les connaissances fondamentales en analyse et en algèbre ; - des applications à l'économie et à la gestion pour traduire la théorie en pratique et montrer comment utiliser les outils mathématiques ; - des éclairages sur les grands auteurs de la discipline ; - des exercices progressifs et variés (quiz, exercices) pour s'évaluer et s'entraîner. Les corrigés détaillés des exercices et des approfondissements sont disponibles sur le site dunod. com.