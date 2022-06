L'astronomie en pratique. 5 étapes pour observer, photographier et comprendre

Ce livre, destiné aux astronomes amateurs, permet de bien maitriser un instrument astronomique performant pour observer, photographier et comprendre le système solaire et le ciel profond. Destiné aux curieux du ciel ayant une première expérience pratique, ce livre présente en détail les instruments, logiciels et caméras astronomiques modernes accessibles aux amateurs avant de proposer une grande variété de thèmes d'observation et de photographie du Système solaire et du ciel profond : observer d'anciens volcans lunaires, des protubérances solaires (les "flammes du Soleil"), la fonte d'une calotte polaire de Mars, une éclipse sur les nuages de Jupiter, ou bien reconnaître les gaz des nébuleuses et saisir des galaxies à plusieurs centaines de millions d'années-lumière même en pleine ville. Ces thèmes sont illustrés et accompagnés de notions d'astronomie, planétologie et astrophysique qui permettent de comprendre ce que l'on voit. Aucun bagage mathématique n'est demandé, les quelques formules ayant un intérêt pratique sont isolées dans des encadrés et les résultats sont fournis. Les nombreux conseils pratiques sont toujours accompagnés de schémas clairs.