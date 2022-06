Physique MP-MP, PT-PT, TSI 2. Entraînement intensif

Assurez votre année et vos concours avec un entraînement intensif en physique pour les élèves en classes prépas MP/MP*-PT/PT et TSI 2. Conçu pour faciliter l'entraînement intensif avant les sessions de concours (écrits, oraux, TP) et tout au long de la deuxième année de classes prépas MP/MP*-PT/PT* et TSI 2, ce livre de physique propose, pour chaque point du programme : - des rappels de cours très succincts pour se souvenir des notions indispensables à avoir en tête ; - des fiches méthodes et savoir-faire reprenant les compétences et outils techniques à maîtriser et les points posant difficulté lors de la résolution des exercices ; - plus 300 exercices et sujets de concours classés par niveaux de difficulté pour s'entraîner activement dont 2 par chapitres "en mode concours" pour se mettre en situation d'épreuves. - tous les corrigés détaillés. + en ligne : - Des dispositifs de modélisation Python pour s'entraîner à manier l'outil numérique ; - De nombreux exercices supplémentaires pour favoriser l'entraînement en autonomie. - Toutes les fiches méthodes et savoir-faire à télécharger pour des révisions nomades.