Promoteurs, marchands de biens, opérations de rénovation. Comptabilité, fiscalité et environnement juridique des opérations immobilières, 3e édition

De la production du bien immobilier (terrain, immeuble, bureau ou lotissement) à sa commercialisation et sa gestion, les intervenants sont nombreux et l'environnement réglementaire touffu. Ce livre traite de l'ensemble des questions de comptabilité, de fiscalité, de consolidation, de normes internationales et de droit pour les professions de promoteur, lotisseur, marchand de bien et agent immobilier. Très concret, à jour des dernières modifications législatives et du Code de l'urbanisme, ce livre est un incontournable pour tous les producteurs, négociants et gestionnaires immobiliers.