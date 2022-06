Le shiatsu des énergies subtiles. Le dialogue avec notre nature profonde

Qu'est-ce donc que " sa nature profonde " ? Quel rapport est-elle censée avoir avec ce qu'on appelle en énergétique " les énergies subtiles " ? En quoi la pratique des " énergies subtiles " en shiatsu (rarement enseignée) facilite-t-elle de véritables retrouvailles avec notre nature profonde, et ouvre la perspective d'être guidé par elle, notamment dans le bilan et le rééquilibrage énergétique de son corps, de son esprit, et, bien entendu, de sa vie ? Ce livre renoue avec l'art antique de l'imposition des mains, fruit de 50 ans de pratique. En posant simplement les mains sur chacune des paires de cadrans de son corps, (ou de celui d'autrui), en suivant l'un des protocoles suggérés, et en ayant accepté de se rapprocher de ses ressentis, nous serons en mesure de déchiffrer avec une grande précision tes déséquilibres énergétiques et de procéder à leur harmonisation.