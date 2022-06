Culture en partage ! Guide des plateformes contributives culturelles

Les plateformes culturelles contributives permettent la construction participative de savoirs et redéfinissent les rapports entre institutions et amateurs. Ce guide dresse un panorama complet de cette nouvelle forme l'expression. Ce guide offre une sélection des meilleures plateformes culturelles contributives, et en analyse le contenu, l'origine, les objectifs, les usages, les moyens, les modes de contribution, les coûts de développement et de gestion, etc. Il fournit aussi les recommandations sur les fonctions, les bonnes pratiques et les outils pour tous les créateurs et co-créateurs de ces plateformes : les institutions (musée, galeries, archives, bibliothèques, théâtres, collectivités, etc.) et les amateurs.